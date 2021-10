Mattarella: “La cultura comune dell’Europa è frutto anche dell’università” (Di lunedì 18 ottobre 2021) "La comune cultura d'Europa nasce in larga misura dalle sue università. Soprattutto da quelle sorte dopo l'anno mille, che hanno creato un tessuto di interscambio su cui si è impiantata la comune civiltà europea". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Lad'Europa nasce in larga misura dalle sue università. Soprattutto da quelle sorte dopo l'anno mille, che hanno creato un tessuto di interscambio su cui si è impiantata laciviltà europea". L'articolo .

Advertising

iconanews : Mattarella, cultura comune Europa frutto anche università - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#Mattarella #Pisa 'La comune cultura d'Europa nasce in larga misura dalle sue università. Soprattutto da quelle sorte dopo… - orizzontescuola : Mattarella: “La cultura comune dell’Europa è frutto anche dell’università” - ComunePisa : RT @Radio1Rai: ??#Mattarella #Pisa 'La comune cultura d'Europa nasce in larga misura dalle sue università. Soprattutto da quelle sorte dopo… - Radio1Rai : ??#Mattarella #Pisa 'La comune cultura d'Europa nasce in larga misura dalle sue università. Soprattutto da quelle so… -