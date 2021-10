**Mattarella: 'giovani protagonisti nel Paese non nel futuro ma già nel presente'** (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pisa, 18 ott. (Adnkronos) - "Voi non siete chiamati ad essere protagonisti in futuro, siete già protagonisti. Non intendo dirvi sarete protagonisti nel Paese, siete oggi protagonisti nel Paese, protagonisti indispensabili. Auguri non per il futuro ma per il presente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi al Parco di San Rossore ai partecipanti all'iniziativa 'Siete presente', promossa per i dieci anni del progetto 'giovaniSì' della Regione Toscana. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pisa, 18 ott. (Adnkronos) - "Voi non siete chiamati ad esserein, siete già. Non intendo dirvi saretenel, siete ogginelindispensabili. Auguri non per ilma per il". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi al Parco di San Rossore ai partecipanti all'iniziativa 'Siete', promossa per i dieci anni del progetto 'Sì' della Regione Toscana.

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: 'giovani protagonisti nel Paese non nel futuro ma già nel presente'**... - ParliamoDiNews : **Mattarella: `giovani protagonisti nel Paese non nel futuro ma già nel presente`** – Libero Quotidiano #**mattarel… - toscananotizie : Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella sta intervenendo a #SietePresente, l'evento organizzato p… - intoscana : #SietePresente #Mattarella “Le storie ascoltate pongono l’uomo al centro. E i giovani sono protagonisti non solo de… - cjmimun : Mattarella:'Abbiamo di fronte a noi la possibilita' irripetibile di rinnovare il nostro Paese: non possiamo perdere… -