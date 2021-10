Mascherine cinesi, l’ex commissario Arcuri è indagato per peculato e abuso d’ufficio. I pm hanno chiesto l’archiviazione per l’accusa di corruzione (Di lunedì 18 ottobre 2021) l’ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19 e Ad di Invitalia, Domenico Arcuri è indagato per peculato e abuso d’ufficio nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma sulle Mascherine provenienti dalla Cina che vedeva già indagati, tra gli altri, il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis (leggi l’articolo). Arcuri è stato interrogato sabato a Roma dai pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. l’ex commissario straordinario era stato già iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione (leggi l’articolo), ma per questa ipotesi di reato la Procura ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021)straordinario all’emergenza Covid-19 e Ad di Invitalia, Domenicopernell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma sulleprovenienti dalla Cina che vedeva già indagati, tra gli altri, il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis (leggi l’articolo).è stato interrogato sabato a Roma dai pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo.straordinario era stato già iscritto nel registro degli indagati anche per(leggi l’articolo), ma per questa ipotesi di reato la Procura ha ...

