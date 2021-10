Mascherine cinesi, ex commissario Domenico Arcuri indagato per abuso d’ufficio e peculato. Chiesta archiviazione per ipotesi corruzione (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19, l’ad di Invitalia Domenico Arcuri, è indagato dalla Procura di Roma per corruzione, peculato e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inChiesta sull’acquisto di 801 milioni di Mascherine dalla Cina durante la prima ondata. Lo comunica il suo ufficio stampa, precisando che per l’accusa di corruzione i pubblici ministeri Fabrizio Tucci e Gennaro Varone hanno già chiesto l’archiviazione. Arcuri è stato ascoltato sabato scorso dai magistrati, rendendo possibile – si legge nella nota – “un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall’origine dell’indagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’exstraordinario all’emergenza Covid-19, l’ad di Invitalia, èdalla Procura di Roma pernell’ambito dell’insull’acquisto di 801 milioni didalla Cina durante la prima ondata. Lo comunica il suo ufficio stampa, precisando che per l’accusa dii pubblici ministeri Fabrizio Tucci e Gennaro Varone hanno già chiesto l’è stato ascoltato sabato scorso dai magistrati, rendendo possibile – si legge nella nota – “un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall’origine dell’indagine ...

Advertising

AnnaritaNinni : RT @petergomezblog: Mascherine cinesi, ex commissario Domenico Arcuri indagato a Roma per abuso d’ufficio e peculato. Chiesta l'archiviazi… - petergomezblog : Mascherine cinesi, ex commissario Domenico Arcuri indagato a Roma per abuso d’ufficio e peculato. Chiesta l'archiv… - DogeViva : @petergomezblog @fattoquotidiano Uguale all’Italia con in più lo spreco dei banchi a rotelle, migratis fuori contro… - anam_shivaja : @laperlaneranera Te lo dico per informazione ero bloccato in Cambogia sotto i cinesi che dirigevano tutto(inizio co… - Santame10 : @mediaset_tg4 vero anche un morto in più è troppo, ma quati si sono contagiati e morti per le mascherine false dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine cinesi I 30 miliardi di Macron per rilanciare la Francia ... studenti e imprenditori, ricordando i problemi legati alla penuria di mascherine nei primi mesi ... Dinanzi ai concorrenti cinesi e americani, 'c'è bisogno di ritrovare il filo della coppia innovare - ...

Di Donna, quelle anomalie da commissione d'inchiesta Nell'aprile del 2020, il momento di massima emergenza e difficoltà nel reperimento di mascherine, aveva autorizzato l'acquisto da 1,2 miliardi di euro, per 800 milioni di pezzi da tre aziende cinesi, ...

Mascherine cinesi, Massimo Giletti spiega la relazione tra Arcuri e Byd La7 Domenico Arcuri sentito in Procura sull'inchiesta mascherine “Un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo" dice lo staff dell'ex commissario all'emergenza Covid ...

Cinese incensurato aveva bastone e un coltello: denunciato I carabinieri della Compagnia di Cesenatico (foto) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, prevenzione Covid compresa. Giovedì sera sono state impiegate pattuglie della ...

... studenti e imprenditori, ricordando i problemi legati alla penuria dinei primi mesi ... Dinanzi ai concorrentie americani, 'c'è bisogno di ritrovare il filo della coppia innovare - ...Nell'aprile del 2020, il momento di massima emergenza e difficoltà nel reperimento di, aveva autorizzato l'acquisto da 1,2 miliardi di euro, per 800 milioni di pezzi da tre aziende, ...“Un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo" dice lo staff dell'ex commissario all'emergenza Covid ...I carabinieri della Compagnia di Cesenatico (foto) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, prevenzione Covid compresa. Giovedì sera sono state impiegate pattuglie della ...