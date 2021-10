Mascherine cinesi, ex commissario Domenico Arcuri indagato per abuso d’ufficio e peculato. Chiesta archiviazione per ipotesi corruzione (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19, l’ad di Invitalia Domenico Arcuri, è indagato dalla Procura di Roma per corruzione, peculato e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inChiesta sull’acquisto, per 1,25 miliardi di euro, di 801 milioni di Mascherine dalla Cina durante la prima ondata. Lo comunica il suo ufficio stampa, confermando la notizia già pubblicata lo scorso aprile da alcuni quotidiani e precisando che per l’accusa di corruzione i pubblici ministeri Fabrizio Tucci e Gennaro Varone hanno già chiesto l’archiviazione, su cui si dovrà esprimere il gip Paolo Andrea Taviano. Arcuri è stato ascoltato sabato scorso dai magistrati, rendendo possibile – si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’exstraordinario all’emergenza Covid-19, l’ad di Invitalia, èdalla Procura di Roma pernell’ambito dell’insull’acquisto, per 1,25 miliardi di euro, di 801 milioni didalla Cina durante la prima ondata. Lo comunica il suo ufficio stampa, confermando la notizia già pubblicata lo scorso aprile da alcuni quotidiani e precisando che per l’accusa dii pubblici ministeri Fabrizio Tucci e Gennaro Varone hanno già chiesto l’, su cui si dovrà esprimere il gip Paolo Andrea Taviano.è stato ascoltato sabato scorso dai magistrati, rendendo possibile – si ...

