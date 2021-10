Mascherine cinesi: Arcuri indagato a Roma per peculato, abuso d’ufficio e corruzione (Di lunedì 18 ottobre 2021) A confermarlo è stato il suo stesso ufficio stampa: l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, è indagato dalla Procura di Roma per i reati di peculato, abuso d’ufficio e corruzione. Per quest’ultimo capo la Procura ha chiesto l’archiviazione, ma si attende il pronunciamento del Gip. Per gli altri due reati, invece, i pm procedono con l’inchiesta che ruota intorno alla fornitura di Mascherine provenienti dalla Cina, in cui sono indagati tra gli altri il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Arcuri indagato e sentito dalla Procura di Roma La Procura indaga sulla nota partita da 801 milioni di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) A confermarlo è stato il suo stesso ufficio stampa: l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico, èdalla Procura diper i reati di. Per quest’ultimo capo la Procura ha chiesto l’archiviazione, ma si attende il pronunciamento del Gip. Per gli altri due reati, invece, i pm procedono con l’inchiesta che ruota intorno alla fornitura diprovenienti dalla Cina, in cui sono indagati tra gli altri il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis.e sentito dalla Procura diLa Procura indaga sulla nota partita da 801 milioni di ...

