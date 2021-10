Marvel's Guardians of the Galaxy su PC richiede addirittura 150 GB (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci sono molti giochi di supereroi in arrivo nel prossimo anno e Marvel's Guardians of the Galaxy sarà il prossimo a uscire. Il titolo arriverà tra meno di dieci giorni e, prima del suo lancio imminente, Square Enix ha finalmente rivelato i requisiti minimi e consigliati per PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci sono molti giochi di supereroi in arrivo nel prossimo anno e'sof thesarà il prossimo a uscire. Il titolo arriverà tra meno di dieci giorni e, prima del suo lancio imminente, Square Enix ha finalmente rivelato i requisiti minimi e consigliati per PC. Leggi altro...

Advertising

GiocareOra : Requisiti di sistema di Marvel's Guardians of the Galaxy per PC: specifiche minime e consigliate… - CollezionismoXt : Diamond statua Guardians of the Galaxy Vol. 2 Marvel Gallery Star-Lord. Per info scrivere a collezionismopertutti@g… - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy, ecco i requisiti PC (ce n'è uno che stupisce) - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy: requisiti PC svelati, pesa 150 GB - GamingToday4 : Marvel’s Guardians of the Galaxy: requisiti PC svelati, pesa 150 GB -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Guardians Marvel's Guardians of the Galaxy: svelati i requisiti di sistema HQ Visto che oramai ci avviciniamo al lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy , Eidos - Montreal e Square Enix hanno condiviso i dettagli relativi ai requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco tramite Steam. Di seguito, puoi ...

Marvel's Guardians of the Galaxy: svelati i requisiti PC Il lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy su PlayStation e Xbox è imminente, così come quello della sua versione PC , i cui requisiti sono stati pubblicati di recente sulla pagina del negozio di Steam del ...

Marvel's Guardians of the Galaxy, un'avventura spaziale nei panni di Star-Lord TGCOM Marvel's Guardians of the Galaxy per PC svela i requisiti di sistema. Saranno necessari 150 GB di spazio Ci sono molti giochi di supereroi in arrivo nel prossimo anno e Marvel's Guardians of the Galaxy sarà il prossimo a uscire. Il titolo arriverà tra meno di dieci giorni e, prima del suo lancio imminent ...

Marvel's Guardians of the Galaxy: requisiti e peso del download su PC A pochi giorni di distanza del lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, arrivano le informazioni sui requisiti hardware per PC.

HQ Visto che oramai ci avviciniamo al lancio di'sof the Galaxy , Eidos - Montreal e Square Enix hanno condiviso i dettagli relativi ai requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco tramite Steam. Di seguito, puoi ...Il lancio di'sof the Galaxy su PlayStation e Xbox è imminente, così come quello della sua versione PC , i cui requisiti sono stati pubblicati di recente sulla pagina del negozio di Steam del ...Ci sono molti giochi di supereroi in arrivo nel prossimo anno e Marvel's Guardians of the Galaxy sarà il prossimo a uscire. Il titolo arriverà tra meno di dieci giorni e, prima del suo lancio imminent ...A pochi giorni di distanza del lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, arrivano le informazioni sui requisiti hardware per PC.