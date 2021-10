Marvel’s Guardians of Galaxy: rivelati peso e requisiti per la versione PC! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Poche ore fa sono stati rivelati il peso e i requisiti per la versione PC del prossimo titolo in uscita targato Square Enix: Marvel’s Guardians of Galaxy Tante sono state le informazioni relative a Marvel’s Guardians of Galaxy che, nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi si sono susseguite. Tra le novità aggiunte da Square Enix, in vista dell’uscita, però, sono arrivate anche le conferme relative al peso e ai requisiti (minimi e consigliati) per la versione PC proprio di Marvel’s Guardians of Galaxy. Andiamo a scoprirle insieme. Marvel’s Guardians of ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 ottobre 2021) Poche ore fa sono statiile iper laPC del prossimo titolo in uscita targato Square Enix:ofTante sono state le informazioni relative aofche, nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi si sono susseguite. Tra le novità aggiunte da Square Enix, in vista dell’uscita, però, sono arrivate anche le conferme relative ale ai(minimi e consigliati) per laPC proprio diof. Andiamo a scoprirle insieme.of ...

Advertising

tuttoteKit : Marvel's Guardians of Galaxy: rivelati peso e requisiti per la versione #PC! #GeForceNow… - PCGamingit : Marvel's Guardians of the Galaxy - I Requisiti richiedono 150GB di spazio - - GiocareOra : Requisiti di sistema di Marvel's Guardians of the Galaxy per PC: specifiche minime e consigliate… - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy, ecco i requisiti PC (ce n'è uno che stupisce) - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy: requisiti PC svelati, pesa 150 GB -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel’s Guardians Marvel' s Guardians of the Galaxy su PC richiede addirittura 150 GB Zazoom Blog