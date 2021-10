Martyisdead al via martedì 19 ottobre la nuova serie ispirata al cyberbullismo (Di lunedì 18 ottobre 2021) martedì 19 ottobre partirà Martyisdead, la nuova serie creata in Repubblica Ceca e ispirata ai casi reali di cyberbullismo. Gli appuntamenti sono tre, tutti previsti in seconda serata su Italia 1. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Dettagli della nuova serie Martyisdead Martyisdead è una nuova serie di origini ceche ispirata al cyberbullismo, ovvero, quel fenomeno caratterizzato da violenza on line che, in alcuni casi, può spingere le vittime a compiere gesti efferati. Questo è proprio il caso di Marty, il protagonista a cui si è ispirata tuta la serie, la quale è caratterizzata da 8 brevi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021)19partirà, lacreata in Repubblica Ceca eai casi reali di. Gli appuntamenti sono tre, tutti previsti in seconda serata su Italia 1. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Dettagli dellaè unadi origini cecheal, ovvero, quel fenomeno caratterizzato da violenza on line che, in alcuni casi, può spingere le vittime a compiere gesti efferati. Questo è proprio il caso di Marty, il protagonista a cui si ètuta la, la quale è caratterizzata da 8 brevi ...

Ultime Notizie dalla rete : Martyisdead via #Martyisdead, la serie ispirata a casi veri di cyberbullismo ANSA Nuova Europa Arriva "#Martyisdead" la serie ispirata a casi reali di cyberbullismo Solo dopo la sua morte, il padre controllando il computer del figlio scopre alcune agghiaccianti verità sull’ultimo periodo della sua esistenza: anonime minacce in rete, violenza e ricatti. "Questa st ...

Solo dopo la sua morte, il padre controllando il computer del figlio scopre alcune agghiaccianti verità sull'ultimo periodo della sua esistenza: anonime minacce in rete, violenza e ricatti.