Mara Venier e Maria De Filippi | notizia super | è successo poche ore fa

(Di lunedì 18 ottobre 2021)De, da grandi amiche, si sono trovate a fronteggiarsi nel pomeriggio della domenica: com’è finita? Quando c’è in onda Amici diDe, non ce n’è per nessuno. A far vacillare questa convinzione, però, ci ha pensatocon il suo insostituibile e impareggiabile programma della domenica pomeriggio. L'articolo proviene da Inews.it.

Nino D'Angelo , ospite a Domenica In , si racconta in una lunga intervista a. L'artista napoletano ripercorre la sua vita: dalle tappe più importanti della sua straordinaria carriera, fino ai momenti più difficili della sua vita privata, tra tutti quello vissuto ...Nino D'Angelo ha raccontato il suo dramma acommuovendo tutti. Ospite ieri della trasmissione televisiva di Rai 1 'Domenica In' , l'artista napoletano ha ripercorso la sua vita e la sua carriera, raccontando i momenti più difficili ...Nino D'Angelo si racconta a Domenica In da Mara Venier parlando della mamma, ma anche del mostro della depressione: "sono stato fermo 4 anni" ...“Due anni che sta chiuso dentro casa – ha rivelato Mara Venier – Ha avuto una crisi esistenziale Mara Venier cede alla commozione. Non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime davanti al suo amico e la s ...