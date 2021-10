Manovra, superbonus (senza villette) fino al 2023, esclusa la proroga del bonus facciate al 90%. Quota 102 e 104 per le pensioni, la Lega si smarca (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Documento programmatico di bilancio (che contiene l’ossatura della Manovra) andava notificato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Nel pomeriggio il varo nel Cdm Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Documento programmatico di bilancio (che contiene l’ossatura della) andava notificato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Nel pomeriggio il varo nel Cdm

carlosibilia : Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. I… - snoopyleft : RT @carlosibilia: Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. Inoltre… - Italia_Notizie : Manovra 2021: Superbonus fino al 2023 (senza villette). Pensioni, «Quota 102» solo per gli statali. Reddito, 1 mi… - bizcommunityit : Superbonus proroga fino al 2023, pensioni, Quota 102 solo per gli statali. La manovra - Cosi49Cosimo : RT @Virus1979C: Manovra: 8,8 miliardi per rifinanziare il reddito di cittadinanza, proroga del superbonus fino al 2023. -