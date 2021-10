Manfred Kirstein | accusato 50 anni fa di aver “atterrato” Boninsegna | ma stava solo cercando il bagno

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Su Il Giornale una storia bellissima, quella di, arrestato durante Borussia-Inter del 1971 perché individuato come il colpevole del ferimento diper una lattina lanciata in campo dagli spalti. Ma lui eracorso via in cerca del… Una storia che ha dell’incredibile.all’epoca aveva 29, era un operaio specializzato a Bruggen, tifava Borussia. Era allo stadio Bökelbergstadion il 20 ottobre 1971, per vedere la semifinale con l’Inter. La partita era sul 2-1 per i tedeschi., autore del pareggio per l’Inter, si avvicina alla linea di fondo per battere una rimessa laterale e cade a terra, colpito da qualcosa. Accanto a lui, una lattina, che viene raccolta da qualcuno e poi, passando di mano in mano, ...

