Mamma e bimba investite da una moto davanti alla scuola di Lucinico

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Visited 66 times, 66 visits today) Ultime notizie: Xbox Series X vs Xbox Series S: le differenze tecniche Lettera di minacce per il Green Pass, il presidente del consiglio Fvg va dpolizia Si ...

Advertising

JDascjauan : RT @ErPoeta4: @SarettaAsR79 Dicono che “la mamma è sempre la mamma” e c’hanno ragione La mamma è tutto Tu madre te guarderà da lassù E c… - A_mara__ : Una mia vicina ha mandato una foto di me e suo figlio a mia mamma dicendo 'ma questa bimba è tua?' E mia mamma vien… - Elisa34012803 : RT @ErPoeta4: @SarettaAsR79 Dicono che “la mamma è sempre la mamma” e c’hanno ragione La mamma è tutto Tu madre te guarderà da lassù E c… - Kaname86 : RT @Italia2pm: #JUNHO update ?? -> scarlett.kimkim IG La mamma della piccola attrice ha detto che la bimba le chiede sempre di Junho. Quand… - Mario44623861 : RT @ArmoniosiAccent: Coppia di Modena pubblica questa foto. Vengono sommersi da insulti, alcuni scrivono addirittura che dovrebbero toglier… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma bimba

Friuli Oggi

Nell'impatto sono caduti a terra sia il conducente della moto che lacon la bambina. Immediato l'intervento del 118, di due mezzi dei vigili del fuoco del comando di Gorizia e le forze dell'...L'intervento L'intervento, effettuato da Guido Oppido a fine agosto, direttore della Cardiochirurgia pediatrica e Cardiopatie congenite dell'Azienda Monaldi , è stato risolutivo, restituendo a...Diverse decine di bimbe e bimbi, insieme a mamma e papà, questa mattina, domenica 17 ottobre, si sono trovati in bici sulla strada parco per partecipare a BIMBIMBICI, evento FIAB dedicato alle due ruo ...Mentre sta giocando nel suo girello in casa, un bambino esce fuori e sta per cadere dagli scalini; provvidenziale l'intervento della madre che evita l'impatto al suolo cn l'ausilio della scopa ...