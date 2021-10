“Malafemmena” censurata ad “Amici”. Lo staff della De Filippi nega: “Taglio casuale” (video) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad “Amici” in una sfida di ballo sulle note di “Malafemmena” di Totò per due volte la parola, che dà il titolo alla canzone è stata “omessa”. Sul Mattino, Marco Ciriello ha ironizzato sulla deriva politicamente corretta. “Il politicamente corretto ha liquefatto i cervelli” «Totò è doppio – ha scritto il giornalista e scrittore napoletano – come è doppio o talvolta triplo e persino quadruplo il suo linguaggio, dobbiamo a lui l’allargamento della lingua italiana, l’uso molteplice delle parole, i giochi di prestigio tra suoni e significati, e dobbiamo a lui una delle canzoni più belle ed eseguite della musica italiana. Che ha i sentimenti di un tango, risentimento e vendetta – nasce da un presunto tradimento della moglie, Diana Bandini Lucchesi Rogliani, che si risposa prima del previsto, consumata dai ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad “” in una sfida di ballo sulle note di “” di Totò per due volte la parola, che dà il titolo alla canzone è stata “omessa”. Sul Mattino, Marco Ciriello ha ironizzato sulla deriva politicamente corretta. “Il politicamente corretto ha liquefatto i cervelli” «Totò è doppio – ha scritto il giornalista e scrittore napoletano – come è doppio o talvolta triplo e persino quadruplo il suo linguaggio, dobbiamo a lui l’allargamentolingua italiana, l’uso molteplice delle parole, i giochi di prestigio tra suoni e significati, e dobbiamo a lui una delle canzoni più belle ed eseguitemusica italiana. Che ha i sentimenti di un tango, risentimento e vendetta – nasce da un presunto tradimentomoglie, Diana Bandini Lucchesi Rogliani, che si risposa prima del previsto, consumata dai ...

