Ma gli adulti sanno come parla la Gen Z?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Da ieri mattina, 17 ottobre, un’immagine sta facendo il giro del web. Pubblicata originariamente su Twitter, è stata poi condivisa da svariati profili su Instagram. L’oggetto? Una pagina di un libro scolastico in cui è riportato un dialogo tra ragazzi, da riscrivere eliminando tutti i termini tipici del linguaggio da Gen Z. LEGGI ANCHE > Millennials e gen Z danno più valore asi appare online che di persona Il dialogo che dovrebbe rappresentare il linguaggio della Gen Z L’immagine presente nel tweet – diventato virale – riporta la consegna di un libro scolastico, che recita così «Leggi questo dialogo tra ragazzi e riscrivilo, eliminando tutti i termini tipici del linguaggio giovanile». L’idea appare piuttosto in linea con il proposito di analizzare la lingua per coglierne le sue evoluzioni nel corso del tempo. Il linguaggio giovanile, infatti, è uno slang ...