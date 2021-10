Lutto nel mondo della musica jazz: è morto Franco Cerri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se ne va un pezzo da novanta della musica jazz italiana. E' morto il grande chitarrista Franco Cerri, mancato a Milano a 95 anni. Ne dà conferma Enrico Intra, con cui aveva aperto la scuola 'musica ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se ne va un pezzo da novantaitaliana. E'il grande chitarrista, mancato a Milano a 95 anni. Ne dà conferma Enrico Intra, con cui aveva aperto la scuola '...

