Lulù e Manuel si “stuzzicano” a vicenda: il nuovo rapporto dopo la “rottura” – VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) dopo la “rottura” Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono “rinati” al Grande Fratello Vip. Incredibilmente, questo cambio di rotta ha fatto bene ad entrambi, specie alla più giovane delle princess in gioco. Lulù e Manuel si “stuzzicano”: il nuovo rapporto dopo le tensioni Ieri, mentre preparavano delle magliette, Aldo Montano ha stuzzicato Manuel Bortuzzo davanti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 ottobre 2021)la “Bortuzzo eSelassiè sono “rinati” al Grande Fratello Vip. Incredibilmente, questo cambio di rotta ha fatto bene ad entrambi, specie alla più giovane delle princess in gioco.si “”: ille tensioni Ieri, mentre preparavano delle magliette, Aldo Montano ha stuzzicatoBortuzzo davanti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

dadorti : @unacoltellata_ Non appena le sorelle si separeranno Manuel nominerà Lulù. Non ne può più della sua presenza in cas… - commentaribus : aggiornamento di unpopular opinion: lulù senza manuel mi piace moltissimo spero che venerdì raffaella se ne vada s… - itsmc17 : RT @nnastyxmir: Manuel: bella merda sì Lulù: vabbè tanto è quella che indosserai tu, si addice al soggetto???? #GFvip - CiottolinaB : Quindi manuel può fare il cafone con lulù e lei dovrebbe stare zitta e muta e fare la bambolina? ?? #gfvip - unacoltellata_ : rido perché ancora cercate di giustificare la maleducazione di manuel parlando di come era prima Lulù perché purtro… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Manuel Manuel Bortuzzo può tornare a camminare?/ 'Potrò recuperare ciò che si è salvato ma?' Franco Bortuzzo, papà di Manuel vs Lulù Selassié/ "Oppressiva, non gli lascia spazio" Manuel Bortuzzo e la speranza di poter tornare a camminare Ovviamente le cure per ciascuno dei 'collegamenti' di ...

Grande Fratello Vip, Nicola Pisu a Mirana Trevisan: "Mi sono innamorato di te" Dopo lo stop di Manuel a Lulù e il due di picche preso da Gianmaria da parte di Sophie , arriva un altro palo: quello preso da Nicola Pisu dalla showgirl campana Miriana Trevisan . Nonostante le ...

GF Vip Lul non molla con Manuel Bortuzzo Provo sentimenti importanti Gossip News Franco Bortuzzo, papà divsSelassié/ "Oppressiva, non gli lascia spazio"Bortuzzo e la speranza di poter tornare a camminare Ovviamente le cure per ciascuno dei 'collegamenti' di ...Dopo lo stop die il due di picche preso da Gianmaria da parte di Sophie , arriva un altro palo: quello preso da Nicola Pisu dalla showgirl campana Miriana Trevisan . Nonostante le ...