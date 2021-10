Lucio Malan di FdI condivide la foto della Street Parade di Zurigo credendo che si tratti di Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è Genova, non è Trieste e non è nemmeno l’Italia. Di questa fotografia, condivisa da molti nella giornata del 15 ottobre – il primo giorno dell’obbligo del Green Pass per lavorare – è stata scattata durante la Street Parade di Zurigo prime dell’arrivo della pandemia. La fotografia che in tanti abbiamo visto girare in rete e sui social è spesso stata accostata anche ad altre manifestazioni no vax che si sarebbero tenute in Europa (per esempio a Berlino, nel 2020) mal la verità è che si tratta di un festival di musica elettronica che non ha nulla a che vedere con le proteste contro Green Pass o vaccino. Perché, nonostante sia stato ampiamente chiarito già la scorsa settimana, Lucio Malan – senatore di Fratelli d’Italia – l’ha ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è Genova, non èe non è nemmeno l’Italia. Di questagrafia, condivisa da molti nella giornata del 15 ottobre – il primo giorno dell’obbligo del Green Pass per lavorare – è stata scattata durante ladiprime dell’arrivopandemia. Lagrafia che in tanti abbiamo visto girare in rete e sui social è spesso stata accostata anche ad altre manifestazioni no vax che si sarebbero tenute in Europa (per esempio a Berlino, nel 2020) mal la verità è che si tratta di un festival di musica elettronica che non ha nulla a che vedere con le proteste contro Green Pass o vaccino. Perché, nonostante sia stato ampiamente chiarito già la scorsa settimana,– senatore di Fratelli d’Italia – l’ha ...

