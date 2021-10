Love is in the Air, anticipazioni oggi 18 ottobre: Eda disperata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi lunedì 18 ottobre, primo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Eda spera che presto il suo amato recuperi la memoria, ma il comportamento di Serkan la spiazza ancora una volta e lascia la Yildiz disperata. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi lunedì 18 ottobre ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Le anticipazioni raccontano che Serkan è confuso e inizia ad ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021)is in the Air,lunedì 18, primo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Eda spera che presto il suo amato recuperi la memoria, ma il comportamento di Serkan la spiazza ancora una volta e lascia la Yildizis in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràlunedì 18ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Leraccontano che Serkan è confuso e inizia ad ...

