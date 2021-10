Love is in the Air, anticipazioni oggi 18 ottobre: brutto colpo per Eda (Di lunedì 18 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di lunedì 18 ottobre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? La Yildiz e il Bolat sono gelosi l’uno dell’altra. Eda è disperata quando scopre che Serkan ha organizzato per Selin una romantica festa di compleanno. Ma vediamo insieme. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021)della puntata di lunedì 18diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràa Serkan ed Eda? La Yildiz e il Bolat sono gelosi l’uno dell’altra. Eda è disperata quando scopre che Serkan ha organizzato per Selin una romantica festa di compleanno. Ma vediamo insieme. Articolo completo: dal blog SoloDonna

