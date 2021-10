Love is in the air anticipazioni dal 18 al 23 ottobre 2021, Serkan abbandona Selin, riesplode per lei la passione per Eda (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vediamo le anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 18 al 23 ottobre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35 e il sabato dalle 15.55 alle 16.30. anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 18 al 23 ottobre 2021 Puntata in onda Lunedì 18 ottobre 2021 Serkan torna a Istanbul per aiutare Eda a preparare la presentazione del nuovo progetto. Eda interpreta questo come il segno che Serkan sta lentamente recuperando la memoria. Puntata in onda Martedì 19 ottobre ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vediamo ledella soap turca,is in the Air, per le Puntate in onda dal 18 al 23su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate diis in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35 e il sabato dalle 15.55 alle 16.30.diis in the Air per la settimana dal 18 al 23Puntata in onda Lunedì 18torna a Istanbul per aiutare Eda a preparare la presentazione del nuovo progetto. Eda interpreta questo come il segno chesta lentamente recuperando la memoria. Puntata in onda Martedì 19...

Love Is In The Air anticipazioni: il tumore di Serkan, come finisce la prima stagione? Per i telespettatori italiani è quasi arrivato il momento di assistere al gran finale della prima stagione di Love Is In The Air . Tra qualche settimana, su Canale 5 andrà infatti in onda la puntata numero 39 della telenovela turca , che rappresenterà un vero e proprio spartiacque nelle vicende amorose di Eda ...

