Love is in the air, anticipazioni 19 ottobre: Eda si perde nella neve (Di lunedì 18 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata martedì 19 ottobre. La festa a sorpresa di Selin delude Eda, che esce tra le nevi. Serkan salva Eda nella neveSerkan è tornato a Istanbul soltanto per Eda. La Yildiz era in difficoltà con la presentazione di un importante progetto: il file era stato cancellato in segreto da Selin, d’accordo con Deniz. L’arrivo di Serkan ha permesso di presentare tutto in tempo senza perdere il cliente. Tutto il gruppo (compresa Selin) era nell’hotel del cliente, il Bolat ha lasciato amici e soci della Art Life senza proferire parola. Engin è l’unico a sapere che Serkan è andato ad aiutare Eda, ma non deve dirlo neanche a Piril. Quando viene messo alle strette, Engin riesce a non parlare ma Piril è convinto che il segreto sia una festa a sorpresa che ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata martedì 19. La festa a sorpresa di Selin delude Eda, che esce tra le nevi. Serkan salva EdaSerkan è tornato a Istanbul soltanto per Eda. La Yildiz era in difficoltà con la presentazione di un importante progetto: il file era stato cancellato in segreto da Selin, d’accordo con Deniz. L’arrivo di Serkan ha permesso di presentare tutto in tempo senzare il cliente. Tutto il gruppo (compresa Selin) era nell’hotel del cliente, il Bolat ha lasciato amici e soci della Art Life senza proferire parola. Engin è l’unico a sapere che Serkan è andato ad aiutare Eda, ma non deve dirlo neanche a Piril. Quando viene messo alle strette, Engin riesce a non parlare ma Piril è convinto che il segreto sia una festa a sorpresa che ...

Advertising

redazionetvsoap : #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #19ottobre - ParliamoDiNews : LOVE IS IN THE AIR: trama 19 ottobre 2021, anticipazioni puntata #love #trama #ottobre #anticipazioni #puntata - radiokemonia : Stai ascoltando: R.E.M.-The One I Love (Remastered) La musica anni 80 solo su - MarcellaCampag2 : The power of love A distanza di anni e anni, mi commuove tanto. Mettete amore, spargete amore, non fate calcoli.Flu… - ifcouldvebeenme : @kleeiaa Ha detto che ci sarà in Thirty una canzone con full-orchestra come Love In The Dark STO URLANDO -