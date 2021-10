Love is in the air anticipazioni 19 ottobre 2021: Selin bacia Deniz (Di lunedì 18 ottobre 2021) Love is in the air torna domani, martedì 19 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata: Selin, abbandonata da Serkan, bacia Deniz. Love is in the air torna domani, martedì 19 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni sono portatrici di sorprese: Selin infatti, abbandonata all'improvviso, si lascia andare con Deniz. Serkan organizza per il compleanno di Selin una perfetta festa a sorpresa. Eda, delusa, esce tra la neve, con la disperazione nel cuore, come anticipa il promo dell'episodio 109. Il Bolat esce a cercarla e, trovandola in difficoltà, decide di passare con lei la notte in una baita. Selin, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021)is in the air torna domani, martedì 19, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata:, abbandonata da Serkan,is in the air torna domani, martedì 19, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Lesono portatrici di sorprese:infatti, abbandonata all'improvviso, si lascia andare con. Serkan organizza per il compleanno diuna perfetta festa a sorpresa. Eda, delusa, esce tra la neve, con la disperazione nel cuore, come anticipa il promo dell'episodio 109. Il Bolat esce a cercarla e, trovandola in difficoltà, decide di passare con lei la notte in una baita., ...

