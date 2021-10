LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia spera col volteggio di Asia D’Amato e gli staggi di Iorio (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) 06.07 DIETRO ANCHE DI CELLO! Le statunitensi non sono più un pericolo per l’Italia alle parallele asimmetriche. Porta un buon esercizio da 5.8, ma l’esordiente si ferma a 13.900. Elisa Iorio sempre quarta dopo che hanno già girato cinesi e statunitensi, non male. Alice D’Amato sesta. 06.06 Leanne Wong finisce dietro alle azzurre! La statunitense non va oltre a 13.683 (5.3): Elisa Iorio sempre quarta alle parallele (14.183), Alice D’Amato sesta (13.966). 06.04 Bel sospiro di sollievo per Asia D’Amato. Audrey Rousseau si ferma a 13.499 al ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) 06.07 DIETRO ANCHE DI CELLO! Le statunitensi non sono più un pericolo peralle parallele asimmetriche. Porta un buon esercizio da 5.8, ma l’esordiente si ferma a 13.900. Elisasempre quarta dopo che hanno già girato cinesi e statunitensi, non male. Alicesesta. 06.06 Leanne Wong finisce dietro alle azzurre! La statunitense non va oltre a 13.683 (5.3): Elisasempre quarta alle parallele (14.183), Alicesesta (13.966). 06.04 Bel sospiro di sollievo per. Audrey Rousseau si ferma a 13.499 al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia decollo parziale. Iorio ok cadute delle D’Amato. Ora gli… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio super alle parallele cadute per le gemelle D’Amato e Caro… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia brilla a metà. Elisa Iorio super le gemelle D’Amato pa… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio apre col botto alle parallele. Caduta di Asia D’Amato -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia si carica! Azzurre pronte per le qualifiche -… -