LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: le parallele di Iorio e il volteggio di Asia D’Amato, l’Italia spera (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) 06.38 Il primo corpo libero di spessore di questa giornata porta la firma attesissima di Kayla DiCello, che conferma tutta la sua artisticità e una buona acrobatica (5.4). La statunitense ottiene un superbo 13.800 e si porta meritatamente al comando. Attesa per Leanne Wong. 06.35 Le canadesi non si rivelano dei fattori alla trave: 12.633 di Cassandra Lee, 12.000 di Rose Woo. 06.32 eMjae Frazier non è pulitissima al corpo libero: 13.166 con 5.5 di D Score non è un gran risultato, passa al comando davanti ad Asia D’Amato (13.133, ma con 5.1 come nota di partenza). Ora la risposta di Kyla DiCello. 06.29 Ora gli USA al corpo libero: ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) 06.38 Il primo corpo libero di spessore di questa giornata porta la firma attesissima di Kayla DiCello, che conferma tutta la sua artisticità e una buona acrobatica (5.4). La statunitense ottiene un superbo 13.800 e si porta meritatamente al comando. Attesa per Leanne Wong. 06.35 Le canadesi non si rivelano dei fattori alla trave: 12.633 di Cassandra Lee, 12.000 di Rose Woo. 06.32 eMjae Frazier non è pulitissima al corpo libero: 13.166 con 5.5 di D Score non è un gran risultato, passa al comando davanti ad(13.133, ma con 5.1 come nota di partenza). Ora la risposta di Kyla DiCello. 06.29 Ora gli USA al corpo libero: ...

