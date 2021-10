LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia in corsa per le Finali, gli USA impressionano (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (Italia) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) 08.00 DIETROOOOO! COL BRIVIDOOOO! Filipa Martins ottiene 14.133 (6.0), appena mezzo decimo in meno di Elisa Iorio. L’azzurra salva la sua quarta posizione alle parallele asimmetriche e ora si potrebbe anche iniziare a sperare… La portoghese era davvero un’avversaria insidiosa. 07.50 Tra cinque minuti l’esercizio alle parallele di Filipa Martins, il momento clou di una quarta suddivisione davvero poco vibrante. Nella quinta si alzerà il LIVEllo col Giappone. 07.40 Non mutano i piazzamenti delle Italiane dopo la prima rotazione. Ora attendiamo Filipa Martins alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE () LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) 08.00 DIETROOOOO! COL BRIVIDOOOO! Filipa Martins ottiene 14.133 (6.0), appena mezzo decimo in meno di Elisa Iorio. L’azzurra salva la sua quarta posizione alle parallele asimmetriche e ora si potrebbe anche iniziare a sperare… La portoghese era davvero un’avversaria insidiosa. 07.50 Tra cinque minuti l’esercizio alle parallele di Filipa Martins, il momento clou di una quarta suddivisione davvero poco vibrante. Nella quinta si alzerà illlo col Giappone. 07.40 Non mutano i piazzamenti dellene dopo la prima rotazione. Ora attendiamo Filipa Martins alle ...

