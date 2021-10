LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia, decollo parziale. Iorio ok, cadute delle D’Amato. Ora gli USA (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) 05.45 Gli USA sono chiaramente privi di tutte le stelle (Simone Biles, Jade Carey, Sunisa Lee, MyKayla Skinner e via dicendo), ma attenzione a questi nomi meno altisonanti. DiCello e Wong hanno detto la loro a LIVEllo juniores e hanno tutti i numeri necessari per fare la differenza anche tra le seniores. Sono alla loro prima uscita internazionale tra le grandi, vedremo di cosa saranno capaci. 05.40 Si stanno scaldando le batterie per la terza suddivisione. Gli USA promettono spettacolo trascinati da Kayla DiCello e Leanne Wong sui quattro attrezzi, ma attenzione anche a Konnor McClain alla trave. Il Canada non ha tanti pezzi di punta, ma Audrey Rousseau e Rose Woo vanno seguite. 05.20 Si ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) 05.45 Gli USA sono chiaramente privi di tutte le stelle (Simone Biles, Jade Carey, Sunisa Lee, MyKayla Skinner e via dicendo), ma attenzione a questi nomi meno altisonanti. DiCello e Wong hanno detto la loro allo juniores e hanno tutti i numeri necessari per fare la differenza anche tra le seniores. Sono alla loro prima uscita internazionale tra le grandi, vedremo di cosa saranno capaci. 05.40 Si stanno scaldando le batterie per la terza suddivisione. Gli USA promettono spettacolo trascinati da Kayla DiCello e Leanne Wong sui quattro attrezzi, ma attenzione anche a Konnor McClain alla trave. Il Canada non ha tanti pezzi di punta, ma Audrey Rousseau e Rose Woo vanno seguite. 05.20 Si ...

