LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio e D’Amato sperano nelle Finali, gli USA giganteggiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) LA CRONACA DELLA QUARTA SUDDIVISIONE E LA SITUAZIONE DELL’ITALIA 09.18 Ora la seconda rotazione. C’è enorme attesa per la trave dell’idolo di casa Mai Murakmi, bronzo alle Olimpiadi al corpo libero: ricordiamo che è la sua ultima settimana di gare, poi appenderà il body al chiodo. Si esibirà per prima seguita da Hitomi Hatakeda e Urara Ashikawa. Al volteggio le ucraine Hubareva, Fedorova (due salti) e Bachynska. Asia D’Amato interessata a Fedorova in ottica finale di specialità. 09.15 Gran bello squillo dell’ucraina Anastasiia Bachynska al corpo libero: 13.100 (5.1 il D Score), quarto posto ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) LA CRONACA DELLA QUARTA SUDDIVISIONE E LA SITUAZIONE DELL’ITALIA 09.18 Ora la seconda rotazione. C’è enorme attesa per la trave dell’idolo di casa Mai Murakmi, bronzo alle Olimpiadi al corpo libero: ricordiamo che è la sua ultima settimana di gare, poi appenderà il body al chiodo. Si esibirà per prima seguita da Hitomi Hatakeda e Urara Ashikawa. Al volteggio le ucraine Hubareva, Fedorova (due salti) e Bachynska. Asiainteressata a Fedorova in ottica finale di specialità. 09.15 Gran bello squillo dell’ucraina Anastasiia Bachynska al corpo libero: 13.100 (5.1 il D Score), quarto posto ...

