LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio apre col botto alle parallele. Caduta di Asia D’Amato (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.29 Adesso l’Italia si trasferisce alla trave. Prosegue l’all-around delle gemelle D’Amato, rivedremo all’opera anche Elisa Iorio. 04.28 Rebecca Downie 13.333 alla trave, seconda posizione provvisoria. Si è conclusa la prima rotazione. 04.26 Nel frattempo l’olandese Elisabeth Geurts si è portata in testa al volteggio con la media di 14.350, mentre Bacskay (11.300) e Szekely (11.966) hanno tirato fuori poco o nulla dai loro liberi. 04.25 L’Italia ha chiuso la prima rotazione con i due squilli di Alice D’Amato ed Elisa Iorio alle parallele asimmetriche. Un ottimo avvio dopo la Caduta iniziale di Asia ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.29 Adesso l’Italia si trasferisce alla trave. Prosegue l’all-around delle gemelle, rivedremo all’opera anche Elisa. 04.28 Rebecca Downie 13.333 alla trave, seconda posizione provvisoria. Si è conclusa la prima rotazione. 04.26 Nel frattempo l’olandese Elisabeth Geurts si è portata in testa al volteggio con la media di 14.350, mentre Bacskay (11.300) e Szekely (11.966) hanno tirato fuori poco o nulla dai loro liberi. 04.25 L’Italia ha chiuso la prima rotazione con i due squilli di Aliceed Elisaparle asimmetriche. Un ottimo avvio dopo lainiziale di...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: lampi di Wei e Rui. Tra poco tocca all’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… - formulagiaestro : @ivarrkosto @Dr4couis che imbarazzo comunque che le qualificazioni di un mondiale non vengano trasmesse live, consi… - formulagiaestro : ginnastica artistica unico sport in cuj le qualifiche del mondiale (MONDIALE) non hanno certezza di essere tramesse… -