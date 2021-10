LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato vicina alla finale al volteggio, ma penalizzata al libero. Iorio spera alle parallele (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata AGGIORNAMENTO ORE 10.00. Asia D’Amato penalizzata DI MEZZO PUNTO! LA SITUAZIONE AGGIORNATA LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) LA CRONACA DELLA QUARTA SUDDIVISIONE E LA SITUAZIONE DELL’ITALIA 10.20 Si ripartirà alle ore 10.45 con la sesta suddivisione: Finlandia, Austria, Germania, Ecuador, Egitto. Poco o nulla da seguire, se non: la trave della tedesca Pauline Schaefer (ex Campionessa del Mondo di specialità) e i due salti al volteggio dell’egiziana Nancy Taman. 10.15 Asia D’Amato ha concrete chance di entrare in ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata AGGIORNAMENTO ORE 10.00.DI MEZZO PUNTO! LA SITUAZIONE AGGIORNATA LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) LA CRONACA DELLA QUARTA SUDDIVISIONE E LA SITUAZIONE DELL’ITALIA 10.20 Si ripartiràore 10.45 con la sesta suddivisione: Finlandia, Austria, Germania, Ecuador, Egitto. Poco o nulla da seguire, se non: la trave della tedesca Pauline Schaefer (ex Campionessa del Mondo di specialità) e i due salti aldell’egiziana Nancy Taman. 10.15ha concrete chance di entrare in ...

