LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato penalizzata di 5 decimi. Iorio quarta alle parallele (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) LA CRONACA DELLA quarta SUDDIVISIONE E LA SITUAZIONE DELL'ITALIA 09.50 La staffilata di Mai Murakami! Incantevole al corpo libero: 14.166 con 5.8 di D Score, il bronzo olimpico balza in testa superando le due statunitense e fa sognare il publbico di casa. 09.46 DIETROOOOO! Anastasiia Bachynska non è impeccabile alle parallele (e ormai succede spesso): 13.333 (5.5) ed Elisa Iorio resta in quarta posizione alle parallele. Un'altra rivale finisce alle spalle…

