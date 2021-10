Liga, il Betis di Pezzella vince e aggancia il Barcellona in classifica (Di lunedì 18 ottobre 2021) VITORIA - GASTEIZ (SPAGNA) - La nona giornata della Liga si chiude con le vittorie dell'Espanyol e del Real Betis , che battono rispettivamente Cadiz e Alaves. La squadra del portiere ex Milan Diego ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) VITORIA - GASTEIZ (SPAGNA) - La nona giornata dellasi chiude con le vittorie dell'Espanyol e del Real, che battono rispettivamente Cadiz e Alaves. La squadra del portiere ex Milan Diego ...

Advertising

sportli26181512 : Liga, il Betis di Pezzella vince e aggancia il Barcellona in classifica: Grazie al successo contro l'Alaves, la squ… - sportface2016 : #Liga 2021/2022, il #Betis passa di misura in casa dell’#Alaves: #BorjaIglesias la sblocca al 89' - CalcioPillole : Nel match di #Liga delle 19:00, il #Betis ha vinto in casa dell'#Alaves per 1-0 con la rete decisiva di Iglesias al… - tcm24com : Liga spagnola, il Betis vince di misura sul campo dell'Alaves in extremis #liga spagnola - Marathonbet_IT : Sia l'#Alaves che il #Betis vengono da una sconfitta, ma i padroni di casa devono vincere per emergere dai bassifon… -