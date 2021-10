Letta | un trionfo | risultato oltre ogni rosea aspettativa

(Di lunedì 18 ottobre 2021) "Gli elettori sono sempre più avanti di noi, i nostri elettorati si sono fusi, quelli del centrosinistra e di questa larga coalizione che io ho voluto fin dall'inizio costruire. E' unche non ...

Advertising

SkyTG24 : Comunali, le reazioni al voto. Letta: 'Un trionfo'. Salvini: 'Centrodestra ha più sindaci' - infoitinterno : Ballottaggi, Letta: 'Un trionfo'. E Salvini: 'Obiettivo vincere elezioni politiche' - SkyTG24 : Enrico Letta commenta i risultati Amministrative: è stato un trionfo - Massimi75852765 : @matteosalvinimi Grazie a te Matteo il caro Letta parla di TRIONFO.Bravo VERGOGNATI.SEI INADEGUATO DAVVERO. - zazoomblog : Letta esulta: Un trionfo la sinistra vince ovunque - #Letta #esulta: #trionfo #sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Letta trionfo

Il centrosinistra conquista 13 delle venti città, fra capoluoghi di regione e di provincia, al voto per eleggere il sindaco nella tornata di amministrative conclusa con i ballottaggi. Il segretario ...E' unche non voglio celebrare con trionfalismo perché ci sono tanti momenti della vita del ... Così il segretario del Pd Enricoha commentato i risultati dei ballottaggi."Noi vinciamo ...Così il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato i risultati dei ballottaggi."Noi vinciamo perché siamo uniti, e unità vuol dire i migliori candidati, una coalizione larga e uno sforzo di ...A risultato ormai confermato arrivano i commenti dei leader dei principali partiti politici impegnati nell'agone elettorale. Letta, Pd "In molti mi chiedono quali saranno gli effetti di questo voto su ...