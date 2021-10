Letta “Il voto rilancia il Pd e rafforza il Governo”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd oggi èto, vince ovunque queste elezioni”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, dalla sede del Nazareno, commentando i risultati dei ballottaggi.“Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori e gli elettori sono più avanti di noi, perchè si sono saldati e hanno consentito una vittoria trionfale. Il risultato di oggi è al di là di ogni più rosea aspettativa”, ha aggiunto.“Noi possiamo forse avere l'interesse di andare rapidamente alper le politiche, a cogliere quest'onda e andare a votare ma la nostra forza e il nostro successo è dovuto al fatto che gli elettori hanno capito che avevamo a cuore l'interesse del paese. IlilDraghi al quale chiediamo di andare avanti per tutta la durata delle ...

Sulintorno al Grande Raccordo Anulare,sarà un po' troppo ottimista. 'Andrà bene anche lì. Perché l'idea che Roberto Gualtieri porta avanti è l'idea della svolta del centrosinistra che io ...... "Questorafforza il governo Draghi a cui chiediamo di andare avanti per tutto il resto della legislatura". "La destra - ha proseguito- dice 'abbiamo sbagliato i candidati'. Noi abbiamo ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd oggi è rilanciato, vince ovunque queste elezioni”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dalla sede del Nazareno, commentando i risultati dei ballottaggi.“Ho sempre ...Vent’anni dopo, un ex comunista torna in Campidoglio. Da Walter Veltroni a Roberto Gualtieri. Smaltite sbornie movimentiste, normalizzati i marziani, accantonate nostalgie nere, la Capitale sceglie di ...