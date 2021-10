“L’epidurale può provocare mal di schiena a lungo termine?” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salve dottoressa, ho partorito circa tre mesi e mezzo fa con cesareo ed ho effettuato l’anestesia epidurale. È normale tutt’oggi avere dolori alla schiena? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salve dottoressa, ho partorito circa tre mesi e mezzo fa con cesareo ed ho effettuato l’anestesia epidurale. È normale tutt’oggi avere dolori alla? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

Daniela88600278 : RT @AleteiaIT: Recitare il Santo Rosario può diventare per chi ha fede l'epidurale a rischio zero per affrontare il travaglio e il parto. P… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Recitare il Santo Rosario può diventare per chi ha fede l'epidurale a rischio zero per affrontare il travaglio e il parto. P… - AleteiaIT : Recitare il Santo Rosario può diventare per chi ha fede l'epidurale a rischio zero per affrontare il travaglio e il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epidurale può Epidurale Nostrofiglio