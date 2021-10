L’economia cinese è cresciuta del 4,9 per cento nell’ultimo trimestre: è la crescita economica più bassa dell’ultimo anno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lunedì l’Istituto nazionale di statistica cinese ha detto che il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 4,9 per cento nel terzo trimestre dell’anno (luglio-settembre 2021) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. È la crescita economica più bassa nell’ultimo Leggi su ilpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lunedì l’Istituto nazionale di statisticaha detto che il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 4,9 pernel terzodell’(luglio-settembre 2021) rispetto allo stessodell’precedente. È lapiù

