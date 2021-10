Le ultimissime sulle probabili formazioni di Porto-Milan

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ tempo di Champions anche per ilche domani sera sarà di scena all’Estadio do Dragao contro il. Una partita fondamentale per i rossoneri in ottica qualificazione nella quale Pioli sarà costretto ad alcune scelte obbligate: Calabria verrà adattato sulla sinistra e prenderà il posto di Theo Hernandez ancora alle prese con il Covid. A centrocampo, con l’assenza dello squalificato Kessie, i due mediani saranno Bennacer e Tonali. L’attacco sarà guidato da Giroud, alle cui spalle agiranno Saelemaekers, Leao e probabilmente Krunic, al momento in vantaggio su Maldini ma il cui dubbio verrà sciolto soltanto all’ultimo dal tecnico emiliano. Partirà dalla panchina invece Ibrahimovic. In casail tecnico Conceicao si affiderà alla qualità offensiva di Taremi e Corona. Ecco le...