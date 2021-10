Le medaglie di Tokyo | la festa della scherma azzurra a Riccione

(Di lunedì 18 ottobre 2021)– Il Playhall diha accolto sera ladelledi2020, una serata che ha voluto celebrare gli atleti azzurri, i loro staff e le setteconquistatenelle spedizioni olimpiche e paralimpiche nella rassegna a cinque cerchi di questa estate. L’evento si è svolto nel corso nel 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, ospitato anche quest’anno dal Comune di, rappresentato sul palco dall’Assessore allo Sport Stefano Caldari. “Ogni anno questo è per noi un appuntamento imperdibile – ha detto – ed è una gioia potere essere qua e festeggiare i nostri atleti”. Il presidenteFederazione italianaPaolo ...

Italpress : Festa delle medaglie Tokyo 2020 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Malagò: 'Medaglie vinte? Mi aspettavo questi risultati' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Malagò: 'Medaglie vinte? Mi aspettavo questi risultati' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Malagò: 'Medaglie vinte? Mi aspettavo questi risultati' - napolimagazine : TOKYO 2020 - Malagò: 'Medaglie vinte? Mi aspettavo questi risultati' -

Ultime Notizie dalla rete : medaglie Tokyo

Il Faro Online

... laddove ad agosto avevano festeggiato lo splendido bronzo ai Giochi Olimpici di. Grande ... che aveva chiuso al settimo posto l'All Around, si riscatta conquistando due. La ginnasta ...E' stato il Playhall di Riccione ad accogliere ieri sera la Festa delledella scherma di2020 , per celebrare gli atleti, le staff e le setteconquistate tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Sul palco anche la paralimpica, testimonial dell'Italia sportiva ...Intervenuta alla trasmissione 'Deejay chiama Italia' su Radio Deejay, la mental coach di Jacobs ha svelato un retroscena su quella giornata della finale, lo scorso 1° agosto: 'Prima della finale a Tok ...Simone Barlaam è tra i nuotatori paralimpici più vincenti e popolari. Da Tokyo non è uscito appagato come una Gigli o un Raimondi, ma coglie, con la sua solita intelligenza spiccata, spunti positivi.