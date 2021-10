Le amministrative 2021 premiano il centrosinistra largo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Vittorie forti e nette a Roma e a Torino, nei due ballottaggi più rilevanti, ma anche in altre città di rilievo, per il(anche Varese, per dirne una, dove la Lega si è spesa per tornare alla guida del comune, resta al). E, come si dice, c’è anche l’avvio di una stagione politica. Perché, e in modo speciale Roma, c’è una chiamata d’emergenza per la politica e per i partiti, per capirci, tradizionali. Non si tratta solo di rimettere in piedi un po’ di amministrazione locale dove, come a Roma, il controllo e l’indirizzo erano completamente sfuggiti. Bisogna far vedere (sì, servirebbe un’amministrazione con qualche tratto di ostentazione pedagogica) che è possibile guidare una grande città pur con le mille tensioni che la abitano e che il dopo-Covid è davvero un periodo nuovo. Servono capacità di spesa, progettualità, metodo, ...