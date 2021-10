Lazio-Inter, insulti razzisti a Dumfries: il tifoso avrà il Daspo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tifoso che ha rivolto ululati di natura razzista in Lazio-Inter riceverà il Daspo, ispettori al lavoro Dopo l’ennesimo caso razzismo, sarebbe pronto il Daspo per il tifoso che in Lazio-Inter ha indirizzato a Denzel Dumfries degli ululati. Si tratta di un caso semplice per l’identificazione della persona, ripresa chiaramente dalle telecamere e senza mascherina. Se la Lazio dovesse collaborare per trovare il responsabile non rischierebbe sanzioni. Gli ispettori federali sono già al lavoro per risolvere la questione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilche ha rivolto ululati di natura razzista inriceverà il, ispettori al lavoro Dopo l’ennesimo caso razzismo, sarebbe pronto ilper ilche inha indirizzato a Denzeldegli ululati. Si tratta di un caso semplice per l’identificazione della persona, ripresa chiaramente dalle telecamere e senza mascherina. Se ladovesse collaborare per trovare il responsabile non rischierebbe sanzioni. Gli ispettori federali sono già al lavoro per risolvere la questione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

