Laura Ziliani | a Storie Italiane il retroscena di un' amica | ' Sapeva delle figlie e Mirto ed era sconvolta'

(Di lunedì 18 ottobre 2021)del ménage à trois tra le. A si torna a parlare di tutti i moventi che avrebbero spinto Silvia e Paola a uccidere la madre, l'ex vigilessa di Temù . Non ci sarebbero solo i soldi ...

Leggi anche >, il triangolo In questa intricata vicenda ci sono una relazione ufficiale e una ufficiosa. Una delle figlie della vittima era fidanzata da 10 anni con il musicista Mirto, ...A Mattino 5 si torna a trattare il caso di, l'ex vigilessa di Temù che è stata uccisa e per cui in carcere vi sono due delle tre figlie e il fidanzato di una di esse. Il programma di Canale 5 ha intervistato un'amica della ...Laura Ziliani sapeva del ménage à trois tra le figlie e Mirto. A Storie Italiane si torna a parlare di tutti i moventi che avrebbero spinto Silvia e Paola a uccidere la ...Laura Ziliani: le figlie Silvia e Paola e il fidanzato della prima, Mirto, potrebbero avere inizialmente nascosto il cadavere nella "casa delle croci" ...