“Lasciatemi fare il papà”. Storie di padri separati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Parliamo sempre del ruolo fondamentale che una madre ricopre nella vita del proprio bambino, spesso dimenticandoci che altrettanto importante è il ruolo di papà. Una premessa, questa, doverosa per affrontare quelli che sono le condizioni allarmanti e tragiche che riguardano in prima persona i padri separati, costretti a vivere in condizioni di disagio che minano la stabilità emotiva familiare e personale, e che impediscono lo svolgimento del loro ruolo. Il grido dei papà separati è disarmante. È forte, altre volte soffocato, ma ugualmente forte e dilaniante. È un grido di aiuto necessario che non possiamo più ignorare perché anche loro hanno il diritto di essere genitori, di fare i papà. Ma i dati non sono rassicuranti: in Italia aumentano i nuovi poveri e tra questi ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Parliamo sempre del ruolo fondamentale che una madre ricopre nella vita del proprio bambino, spesso dimenticandoci che altrettanto importante è il ruolo di. Una premessa, questa, doverosa per affrontare quelli che sono le condizioni allarmanti e tragiche che riguardano in prima persona i, costretti a vivere in condizioni di disagio che minano la stabilità emotiva familiare e personale, e che impediscono lo svolgimento del loro ruolo. Il grido deiè disarmante. È forte, altre volte soffocato, ma ugualmente forte e dilaniante. È un grido di aiuto necessario che non possiamo più ignorare perché anche loro hanno il diritto di essere genitori, di. Ma i dati non sono rassicuranti: in Italia aumentano i nuovi poveri e tra questi ...

