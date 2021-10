L' annuncio di Lavrov | la Russia sospende le relazioni con la Nato

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sospesi gli uffici di collegamento a Bruxelles e a Mosca. "A seguito di alcune misure adottate dalla, non ci sono piu' le condizioni di base per un lavoro congiunto", ha spiegato il capo della diplomazia russa

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Russia e Nato ai ferri corti. Lavrov: 'Stop alla missione dell'Alleanza a Mo… - messveneto : Ufficio Nato a Mosca chiuso dal primo novembre per ritorsione: L’annuncio del ministro degli Esteri russo Lavrov: «… -

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Lavrov

Rai News

Adesso arriva l', che tra l'altro coincide con un'apertura di Teheran alla ripresa dei ... E ancora prima, mercoledì, al termine di un incontro a Mosca con il suo omologo Serghei, lo ...Tuttavia, ha continuato la fonte, in tale occasionenon era stato informato dell'indagine in ... "Se tali parole sembravano sincere il giorno prima", dopo l'di riduzione del personale ...Sospesi gli uffici di collegamento a Bruxelles e a Mosca. "A seguito di alcune misure adottate dalla Nato, non ci sono piu' le condizioni di base per un lavoro congiunto", ha spiegato il capo della di ...Il Ministro degli Esteri Lavrov: "La Russia non continuerà a fingere che un cambiamento nelle relazioni con la Nato sia possibile nel prossimo futuro" ...