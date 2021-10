L' affluenza | municipio per municipio | a Roma | e il dato di Torino e Trieste

Advertising

you_trend : #Roma: ecco la mappa per municipio sulla differenza di affluenza alle ore 19 tra ballottaggio e primo turno. I tre… - lorepregliasco : Il calo di affluenza più forte rispetto al primo turno a Roma? Nel Municipio VI, dove andarono forte Raggi e Michet… - lorepregliasco : Nel VI Municipio di Roma (Torri) affluenza alle 19 al 19,4% (-5,8% rispetto al primo turno). È forse il municipio p… - MimmoDOrazio : Tra mezz'ora Roma sarà la prima città al mondo che avrà un #sindaco di #quartiere e dei #presidenti di municipio di… - kospeti : RT @you_trend: #Roma: ecco la mappa per municipio sulla differenza di affluenza alle ore 19 tra ballottaggio e primo turno. I tre municipi… -

Ultime Notizie dalla rete : affluenza municipio

... il cuore di Trieste e sede di Prefettura,e palazzo della Regione. I portuali sono ... Regolare anche l'stamane ai varchi del porto di Venezia . Non si registrano proteste. Sit in ......BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2021/ Risultati: Roma Trieste Torino Si vota domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23 ) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15 ) per rinnovare sindaco e, ...Crollo dell'affluenza nella Capitale, nel primo giorno di ballottaggio ha votato il 30,87% degli aventi diritto rispetto al 36,82% del primo turno ...A Roma si vota sempre meno. È questo il dato che emerge dopo il primo giorno di ballottaggio. In attesa di capire chi tra Michetti e Gualtieri sarà il prossimo sindaco di Roma, c’è già un verdetto rel ...