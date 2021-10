La sposa arriva in chiesa in gondola: matrimonio vip da fiaba a Venezia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il matrimonio a Venezia e il ricevimento nella stessa location scelta da George Clooney. La sposa è arrivata in gondola, a braccetto del papà Giberto, aiutata poi dai fratelli a salire sulla riva e la cosa, sottolinea il Corriere, ha messo un po’ in difficoltà alcuni invitati che rischiavano la caduta. Lo strascico del bellissimo abito, in tulle sottile, era invece retto da dei paggetti vestiti per l’occasione con una tutina da marinaretto. Un arrivo in chiesa, quella di San Pantalon, tra applausi e petali di rose bianche per Vera arrivabene, 28 anni, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto arrivabene Valenti Gonzaga. Vera arrivabene è anche la sorella di Viola, con cui ha fondato il brand di furlane ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ile il ricevimento nella stessa location scelta da George Clooney. Lata in, a braccetto del papà Giberto, aiutata poi dai fratelli a salire sulla riva e la cosa, sottolinea il Corriere, ha messo un po’ in difficoltà alcuni invitati che rischiavano la caduta. Lo strascico del bellissimo abito, in tulle sottile, era invece retto da dei paggetti vestiti per l’occasione con una tutina da marinaretto. Un arrivo in, quella di San Pantalon, tra applausi e petali di rose bianche per Verabene, 28 anni, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Gibertobene Valenti Gonzaga. Verabene è anche la sorella di Viola, con cui ha fondato il brand di furlane ...

