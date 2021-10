La sinistra trionfa 8-1 | il giorno nero di Salvini e Meloni

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ stata una vittoria bulgara per il centro, Torino e Roma sono tornati a casa del Partito Democratico dopo le esperienze grilline. Napoli e Bologna archiviate, Sala primo a Milano. E’ stata una festa del centro: 8-1 nei capoluoghi di provincia, considerando Mastella a Benevento 9-1, e 5-0 nei capoluoghi di regione. Il 5-0 per il centroera ormai prevedibile, anche se i numeri di Michetti rischiano di essere imbarazzanti (per). Ma non è ancora finita: se la destra perdesse anche Trieste e/o non riuscisse a riprendere Varese sarebbe una batosta epocale — Stefano Cappellini (@il cappellini) October 18, 2021 Si sono abbracciati Gualtieri e Zingaretti al comitato fin dal primo primo exit poll che dà vincente il candidato del centronella sfida al Campidoglio. Se i ...