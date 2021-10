La serie Netflix di Zerocalcare è un oggetto unico, strano e incalzante (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è da sorprendersi ogni volta di fronte alla maniera in cui Zerocalcare riesce a piegare i tratti distintivi del suo stile narrativo e aderire a generi diversi e ora anche a linguaggi diversi. Già i fumetti sono partiti online in paginate autoconclusive, per poi tracimare in volumi con storie autoconclusive e poi ancora diventare reportage dall’estero, aggiungendo dettagli ed elementi ad uno stile personalissimo, mostrando capacità di storytelling non comuni e ovviamente quella visione di mondo che è la caratteristica principale del suo successo. Adesso Strappare lungo i bordi, la serie tv distribuita da Netflix (ma prodotta da Movimenti production con Bao Publishing) i cui primi due episodi sono stati mostrati in anteprima alla Festa del cinema di Roma, conferma quanto il suo stile sia plasmabile e quanto, come l’acqua, prende la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è da sorprendersi ogni volta di fronte alla maniera in cuiriesce a piegare i tratti distintivi del suo stile narrativo e aderire a generi diversi e ora anche a linguaggi diversi. Già i fumetti sono partiti online in paginate autoconclusive, per poi tracimare in volumi con storie autoconclusive e poi ancora diventare reportage dall’estero, aggiungendo dettagli ed elementi ad uno stile personalissimo, mostrando capacità di storytelling non comuni e ovviamente quella visione di mondo che è la caratteristica principale del suo successo. Adesso Strappare lungo i bordi, latv distribuita da(ma prodotta da Movimenti production con Bao Publishing) i cui primi due episodi sono stati mostrati in anteprima alla Festa del cinema di Roma, conferma quanto il suo stile sia plasmabile e quanto, come l’acqua, prende la ...

Advertising

NetflixIT : Questa è la medaglia del campionato di come si schiva la vita: ??. Questo invece è il trailer di Strappare lungo i b… - ferrazza : Fossi Netflix o Prime, produrrei una docu-serie su di lui. Possibili titoli: «La lavatrice», «La pagai», «Mi iscr… - NetflixIT : Bang... COWBOY BEBOP, la serie anime originale, arriverà su Netflix in tutto il mondo il 21 ottobre - metodo_canario : RT @NetflixIT: Questa è la medaglia del campionato di come si schiva la vita: ??. Questo invece è il trailer di Strappare lungo i bordi, la… - latartaruga : RT @NetflixIT: Questa è la medaglia del campionato di come si schiva la vita: ??. Questo invece è il trailer di Strappare lungo i bordi, la… -