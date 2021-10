La rivincita di Szczesny

Advertising

Giuseppe Tassitoglie edà. Il grande ritorno dell'Impronunciabile regala alla Juve la vittoria sulla Roma che vale 14 punti in classifica e il quinto posto in coabitazione con Lazio e Atalanta. È una Juve che ...bianconera C'è un dato che può soprattutto soddisfare: sei mesi e 17 partite di fila dopo, la porta della Juve torna ad essere inviolata. E, nel mirino di critiche feroci per i ...Szczesny toglie e Szczesny dà. Il grande ritorno dell’Impronunciabile regala alla Juve la vittoria sulla Roma (la quarta consecutiva) che vale 14 punti in classifica e il quinto posto in coabitazione ...La squadra di Allegri non è scintillante ma è rientrata nel gruppone; quella di Mourinho gioca meglio ma non trova il risultato, per il portoghese è una beffa ...