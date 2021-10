La regina Elisabetta bloccata dai medici: alcol vietato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Secondo quanto sostiene il giornale “Daily Mail”, per recenti indicazioni mediche la regina Elisabetta II dovrebbe smettere di bere il suo consueto cocktail – pare il Martini Dry – che prenderebbe abitualmente dopo il tè delle cinque. Semaforo rosso anche per il Vermouth prima di pranzo, il vino ai pasti e lo champagne prima di andare a dormire. La regina Elisabetta deve rivedere le sue abitudini serali. Niente più Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Secondo quanto sostiene il giornale “Daily Mail”, per recenti indicazioni mediche laII dovrebbe smettere di bere il suo consueto cocktail – pare il Martini Dry – che prenderebbe abitualmente dopo il tè delle cinque. Semaforo rosso anche per il Vermouth prima di pranzo, il vino ai pasti e lo champagne prima di andare a dormire. Ladeve rivedere le sue abitudini serali. Niente più Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

chetempochefa : 'Hai incontrato tutti, ti manca la Regina Elisabetta...' 'E devo muovermi mi sa!' @VioBebe a #CTCF con @fabfazio ?? - sirbaronetto : @neap_psycho @ADan004 Secondo me “Gli” per “loro” è accettabile in contesti colloquiali, ma se incontri la Regina E… - comunepesaro : RT @raicinque: 'Elisabetta regina d’Inghilterra' #GioachinoRossini #PrimaTV su #Rai5 In scena agosto2021 al @Rof_Pesaro firmato da #DavideL… - infoitcultura : La regina Elisabetta costretta a rinunciare al suo Martini serale - ParliamoDiNews : Regina Elisabetta, terrore a Londra: `Come la abbiamo vista`, angoscia per le sue condizioni – Libero Quotidiano… -