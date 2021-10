La produzione di Amici pubblica un comunicato stampa: “Le supposte dove le mettiamo? (Di lunedì 18 ottobre 2021) La produzione ha deciso di rispondere a delle futili polemiche attraverso un comunicato stampa. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laha deciso di rispondere a delle futili polemiche attraverso un. su Donne Magazine.

Advertising

StraNotizie : La produzione di Amici pubblica un comunicato ufficiale: “Circola un’assurda polemica” - ParliamoDiNews : Amici 21, la produzione replica alle polemiche su Malafemmena #amici #produzione #replica #polemiche #malafemmena - BITCHYFit : La produzione di Amici pubblica un comunicato ufficiale: 'Circola un'assurda polemica' * - aqua_mixersiren : RT @GaudiusoMartina: Elisabetta presa per i fondelli per due anni di seguito. Grande caduta di stile, cara produzione. #Amici20 #amici #am… - EmanuelaRainbow : RT @GaudiusoMartina: Elisabetta presa per i fondelli per due anni di seguito. Grande caduta di stile, cara produzione. #Amici20 #amici #am… -